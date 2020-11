Sławomir Świerzyński atakuje kobiety: "Jesteśmy świadkami całkowitego zezwierzęcenia postaw kobiet"

"Mowa jest srebrem, a milczenie złotem" - tego powiedzenia z pewnością nie zna Sławomir Świerzyński, prześmiewczo nazywany "ekspertem od wszystkiego w TVP". Lider Bayer Full tym razem na antenie Telewizji Publicznej zabrał głos w sprawie odbywających się od kilku tygodni na polskich ulicach Strajków Kobiet. To, co powiedział, oczywiście jako "ekspert", zmroziło nawet prowadzącego.

W programach publicystycznych TVP Info, takich jak np. "Jedziemy" Michała Rachonia, ekspertami m.in. od spraw kobiet czy praworządności w Unii Europejskiej są m.in. Marcin Najman, Jarosław Jakimowicz czy ostatnio właśnie Sławomir Świerzyński. Zapytany o Strajk Kobiet muzyk postanowił zaatakować jego liderki - m.in. Martę Lempart.

Czy Państwo zwrócili uwagę na nazwiska pań, które stoją na czele tych strajków. Pani Lempart to brzmi tak po niemiecku. Pani Suchanow to jakoś tak mi brzmi po rosyjsku. Czy to nie jest jakaś agentura, która cały czas próbuje nami sterować i podgrzewać emocje