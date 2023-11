W tym za sprawą internetowego wpisu Stinga świat miał okazję poznać Sławomira. Światowej sławy piosenkarz pochwalił się na Facebooku sukcesem najnowszego singla "Don't Make Me Wait", który powstał we współpracy z Shaggy'm. Utwór znalazł się na 1. miejscu najchętniej słuchanych utworów wśród polskich użytkowników iTunesa. Pozycję tuż za nim zajęła piosenka Sławomira "Miłość w Zakopanem", co fani Stinga mogli podziwiać na print screenie rankingu. Czy dzięki publikacji na profilu Stinga, gromadzącym 6 mln fanów z całego świata, Sławomir zyskał popularność za granicą?

Reklama

Zobacz też: Dokończ tekst piosenki Sławomira! Ten QUIZ sprawdzi, czy jesteś jego prawdziwym fanem!

Posłuchajcie wypowiedzi gwiazdora rock polo dla Party.pl!

Polecamy: 30 tysięcy za koncert? Sławomir przyznaje: "Jeśli chodzi o zarobki, to nie jestem w stanie nawet zbliżyć się do Zenka"

Sława Sławomira sięga poza granice Polski!

Mat. promocyjne

Reklama

To zasługa Stinga? ;)