Sting i Shaggy przylecieli do Polski z okazji gali Bestsellery Empiku 2017. Artyści zaśpiewają razem na scenie i wykonają swój utwór ws tylu reggae "Don't make me wait". Występ będzie emitowany we wtorek, 6 lutego, na TVN-ie.

