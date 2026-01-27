Dom Sławomira i Kajry to prawdziwe schronienie od błysku fleszy - miejsce pełne przytulnej, rodzinnej atmosfery i dopracowanych w każdym detalu wnętrz. Jesteście ciekawi, jak mieszka jedna z najpopularniejszych par polskiej sceny muzycznej? Zobaczcie koniecznie zdjęcia.

Tak mieszkają Kajra i Sławomir

Sławomir Zapała i Magdalena "Kajra" Kajrowicz są małżeństwem od 2011 roku i wspólnie wychowują syna Kordiana, który przyszedł na świat w 2016 roku, a którego prywatności konsekwentnie strzegą w mediach społecznościowych.

Choć ich życie bywa wypełnione trasami koncertowymi i telewizyjnymi projektami, para stworzyła dla siebie i rodziny przytulne i stylowe miejsce do życia. Mieszkają w przestronnym domu jednorodzinnym w Warszawie, urządzonym w jasnych, nowoczesnych barwach, z eleganckimi wnętrzami i funkcjonalną przestrzenią zarówno do odpoczynku, jak i pracy.

Przestronne wnętrza

Szczególną uwagę zwraca salon z aneksem, w którym dominują jasne odcienie, optycznie powiększające pomieszczenie. Białe fronty szafek i ceglane ściany doskonale kontrastują z podłogą i blatem w kolorze ciepłego drewna. Wzrok przyciągają także książki, których zdecydowanie nie brakuje w domu Kajry i Sławomira.

Tak wygląda salon Kajry i Sławomira fot. Instagram

Serce domu

Na jednym ze świątecznych zdjęć, udostępnionym przez parę, możemy zobaczyć centralne miejsce ich domu. Na fotografii widzimy masywny stół, ustawiony naprzeciwko sofy ze skórzanym obiciem. Wszystko w ponadczasowym odcieniu ciemnego brązu, który tworzy niepowtarzalny klimat.

Kajra i Sławomir pokazali, jak spędzają święta fot. Instagram

Klimatyczna jadalnia

Na uwagę zasługuje również jadalnia, w której Kajra i Sławomir spożywają wspólne posiłki i celebrują ważne chwile. Wnętrze utrzymane jest w jasnej, harmonijnej kolorystyce, idealnie współgrającej ze stołem z naturalnego drewna. Całość dopełniają liczne rośliny, które ustawione między innymi na parapecie wprowadzają do przestrzeni świeżość i przytulny klimat.

Klimatyczna jadalnia Kajry i Sławomira fot. Instagram

Domowa biblioteczka

Przeglądając zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych Kajry i Sławomira, już na pierwszy rzut oka można dostrzec ich miłość do literatury. Zamiłowanie do czytania zdradzają nie tylko książki ustawione na półce pod kuchennym blatem, o których była mowa wcześniej, lecz także imponująca domowa biblioteczka wypełniona nimi po brzegi. Książki wyraźnie zajmują w ich domu szczególne miejsce, będąc nie tylko elementem wystroju, ale również ważną częścią codziennego życia i wspólnych pasji.

Kajra i Sławomir uwielbiają czytać książki fot. Instagram

Na zewnątrz jest równie pięknie

Otoczenie domu Kajry i Sławomira prezentuje się równie nienagannie jak jego wnętrza. Do furtki prowadzi estetyczna, starannie wykonana ścieżka wyłożona nowoczesną kostką w eleganckich odcieniach szarości i grafitu. Jedną stronę alejki zdobi bujny, perfekcyjnie przystrzyżony żywopłot, który skutecznie osłania posesję i zapewnia domownikom spokój oraz prywatność. Z drugiej strony rozciąga się soczyście zielony trawnik.

Przyjemne dla oka otoczenie domu Kajry i Sławomira fot. Instagram

Taras robi wrażenie

Trudno również nie zwrócić uwagi na taras popularnej pary, który zachwyca swoją aranżacją i wakacyjnym charakterem. Drewniana podłoga stanowi doskonałe tło dla licznych donic wypełnionych bujną roślinnością. Można tu dostrzec egzotyczne palmy, cytrusy uprawiane w donicach, a także klasyczne róże i tulipany. Całość uzupełniają żółte kwiaty, które wprowadzają radosny akcent kolorystyczny.

Tak wygląda taras Kajry i Sławomira fot. Instagram

