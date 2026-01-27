Sławomir i Kajra mieszkają w pięknym domu. Wnętrza robią duże wrażenie
Kajra i Sławomir od lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par w polskim show-biznesie. Niewiele osób wie jednak, jak wygląda miejsce, w którym wiodą na co dzień szczęśliwe życie. Zobaczcie klimatyczne wnętrza ich domu, obok których trudno przejść obojętnie.
Dom Sławomira i Kajry to prawdziwe schronienie od błysku fleszy - miejsce pełne przytulnej, rodzinnej atmosfery i dopracowanych w każdym detalu wnętrz. Jesteście ciekawi, jak mieszka jedna z najpopularniejszych par polskiej sceny muzycznej? Zobaczcie koniecznie zdjęcia.
Tak mieszkają Kajra i Sławomir
Sławomir Zapała i Magdalena "Kajra" Kajrowicz są małżeństwem od 2011 roku i wspólnie wychowują syna Kordiana, który przyszedł na świat w 2016 roku, a którego prywatności konsekwentnie strzegą w mediach społecznościowych.
Choć ich życie bywa wypełnione trasami koncertowymi i telewizyjnymi projektami, para stworzyła dla siebie i rodziny przytulne i stylowe miejsce do życia. Mieszkają w przestronnym domu jednorodzinnym w Warszawie, urządzonym w jasnych, nowoczesnych barwach, z eleganckimi wnętrzami i funkcjonalną przestrzenią zarówno do odpoczynku, jak i pracy.
Przestronne wnętrza
Szczególną uwagę zwraca salon z aneksem, w którym dominują jasne odcienie, optycznie powiększające pomieszczenie. Białe fronty szafek i ceglane ściany doskonale kontrastują z podłogą i blatem w kolorze ciepłego drewna. Wzrok przyciągają także książki, których zdecydowanie nie brakuje w domu Kajry i Sławomira.
Serce domu
Na jednym ze świątecznych zdjęć, udostępnionym przez parę, możemy zobaczyć centralne miejsce ich domu. Na fotografii widzimy masywny stół, ustawiony naprzeciwko sofy ze skórzanym obiciem. Wszystko w ponadczasowym odcieniu ciemnego brązu, który tworzy niepowtarzalny klimat.
Klimatyczna jadalnia
Na uwagę zasługuje również jadalnia, w której Kajra i Sławomir spożywają wspólne posiłki i celebrują ważne chwile. Wnętrze utrzymane jest w jasnej, harmonijnej kolorystyce, idealnie współgrającej ze stołem z naturalnego drewna. Całość dopełniają liczne rośliny, które ustawione między innymi na parapecie wprowadzają do przestrzeni świeżość i przytulny klimat.
Domowa biblioteczka
Przeglądając zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych Kajry i Sławomira, już na pierwszy rzut oka można dostrzec ich miłość do literatury. Zamiłowanie do czytania zdradzają nie tylko książki ustawione na półce pod kuchennym blatem, o których była mowa wcześniej, lecz także imponująca domowa biblioteczka wypełniona nimi po brzegi. Książki wyraźnie zajmują w ich domu szczególne miejsce, będąc nie tylko elementem wystroju, ale również ważną częścią codziennego życia i wspólnych pasji.
Na zewnątrz jest równie pięknie
Otoczenie domu Kajry i Sławomira prezentuje się równie nienagannie jak jego wnętrza. Do furtki prowadzi estetyczna, starannie wykonana ścieżka wyłożona nowoczesną kostką w eleganckich odcieniach szarości i grafitu. Jedną stronę alejki zdobi bujny, perfekcyjnie przystrzyżony żywopłot, który skutecznie osłania posesję i zapewnia domownikom spokój oraz prywatność. Z drugiej strony rozciąga się soczyście zielony trawnik.
Taras robi wrażenie
Trudno również nie zwrócić uwagi na taras popularnej pary, który zachwyca swoją aranżacją i wakacyjnym charakterem. Drewniana podłoga stanowi doskonałe tło dla licznych donic wypełnionych bujną roślinnością. Można tu dostrzec egzotyczne palmy, cytrusy uprawiane w donicach, a także klasyczne róże i tulipany. Całość uzupełniają żółte kwiaty, które wprowadzają radosny akcent kolorystyczny.
