Skolim uderza w inne gwiazdy. Padły ostre słowa

Skolim o narzekających gwiazdach mówi bez ogródek. Podczas wizyty w studiu RMF FM, gdzie promował nową piosenkę „Niewinna” nagraną z Blanką, skrytykował artystów narzekających na natłok zajęć. Podkreślił, że koncertowanie to dla niego radość, a nie praca, i padły mocne słowa o zarobkach.

Skolim bez litości dla gwiazd

Wizyta Skolima w radiu miała promocyjny charakter, ale rozmowa szybko skręciła w stronę tego, co w show-biznesie wywołuje nerwowe reakcje. Muzyk odniósł się do narzekania na tempo życia i obowiązki. Artysta jasno dał do zrozumienia, że nie kupuje opowieści o przytłaczającym grafiku, jeśli w grę wchodzą występy na scenie. Warto przypomnieć, że dzień wcześniej Skolim i Blanka przekazali radosną nowinę, która wywołała euforię wśród fanów muzyków.

Z jego perspektywy koncertowanie to nie przykry obowiązek do odhaczenia, tylko przyjemność, która daje energię. Skolim postawił sprawę prosto: trudno mu zrozumieć koleżanki i kolegów z branży, którzy publicznie opowiadają o zmęczeniu i roli ofiary, choć sami wybrali taki tryb życia.

W życiu nie nazwałem koncertowania pracą. To przyjemność, radość. Tak jak piłkarz może zarabiać na swojej pasji, to ja mam tak z muzyką. Mam cudowne życie, miliony zarabiam miesięcznie, bawię się. Mam piękne życie. Wszyscy ci artyści, którzy narzekają, to uważam, że są niesamowicie odklejeni powiedział Skolim na antenie RMF FM.

Skolim o swojej drodze na szczyt. Przypomniał, że nie zaczynał od muzyki

Skolim przypomniał też, że jego droga do miejsca, w którym jest dziś, nie zaczęła się od razu od muzyki. Wcześniej działał jako aktor, a później konsekwentnie zrealizował marzenie o karierze piosenkarza. Regularnie podkreśla przy tym wdzięczność Bogu za to, co dostał od życia.

Trudno nie zwrócić uwagi na imponujące tempo, w jakim rozwija się dzisiaj kariera Skolima. Koncerty szybko się wyprzedają, a popularność rośnie wraz z kolejnymi premierami. Teraz dokłada do tego duet z Blanką i świeży singiel „Niewinna”, który ma przyciągnąć uwagę kolejnej grupy słuchaczy. Dziś zajmuje się nie tylko działalnością estradową, ale prowadzi też szereg biznesów - w tym stację paliw.

