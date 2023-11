Reklama

Przed nami ostatni mecz Polski na mistrzostwach świata w Rosji. Polska po dwóch przegranych meczach - z Senegalem i Kolumbią, straciła szansę na wyjście z grupy. Został nam już tylko ostatni mecz - o honor. Czy jednak uda się go wygrać? Tego nie możemy być pewni, bo poprzednie spotkania pokazały nam, że nasi piłkarze nie są w najlepszej formie, a do tego nasz przeciwnik nadal jest w grze - Japonia nadal walczy o awans z fazy grupowej. Dzisiejszy mecz to dla naszych chłopców ostatnia szansa na przyniesienie kibicom nieco radości, a do tego szansa na pokazanie się z najlepszej strony przed ewentualnymi transferami.

Kto zagra w meczu z Japonią? Adam Nawałka postanowił dać szansę kilku zawodnikom, którzy na Mundialu jeszcze nie grali. Wg sport.pl w pierwszym składzie wyjdzie Łukasz Fabiański, dla którego będzie to prawdopodobnie ostatni Mundial w życiu. Większość kibiców była zaskoczona tym, że Łukasz nie grał od pierwszego meczu. Dlaczego? Wojtek Szczęsny przez ostatni rok grał dużo mniej niż Łukasz i co pokazały ostatnie spotkania, nie był w najlepszej formie. Dziś przekonamy się czy Adam Nawałka nie popełnił największego błędu nie wystawiając Łukasza tylko Wojtka. Co jeszcze się zmieni? Na boisku od pierwszej minuty ma się pojawić Kamil Glik, który wraca już do formy po kontuzji. Do tego zobaczymy po raz pierwszy na Mundialu Rafała Kurzawę. Reszta zawodników, których zobaczymy od 1 minuty, grała już na Mundialu. Warto zauważyć, że na boisku po raz kolejny nie pokaże się Kuba Błaszczykowski. Co myślicie o takim składzie? Wygramy?

Skład Polski na mecz z Japonią:

Łukasz Fabiański – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jędrzejczyk – Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Rafał Kurzawa – Piotr Zieliński – Robert Lewandowski.



Polska zagra dziś swój ostatni mecz na Mundialu

Czy uda nam się pokonać Japonię?