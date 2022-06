Wojciech Szczęsny pokazał, jak wygląda jego noga po usunięciu krwiaka! Piłkarz na nagraniu na kanale "Łączy nas piłka" skomentował również wyniki badań, które przeszedł po kontuzji, do której doszło podczas meczu Polaków z Irlandią Północną. Bramkarz i fizjoterapeuta, który pomaga wrócić do sprawności naszemu piłkarzowi, są dobrej myśli przed meczem z Niemcami. No... mogło być lepiej- skomentował wyniki badań Wojtek Szczęsny. Po chwili jednak dodał z uśmiechem. Damy radę! Zobaczcie, jak wygląda noga Wojciecha Szczęsnego po usunięciu krwiaka. Już dziś odbędzie się konferencja prasowa Reprezentacji Polski, na której prawdopodobnie dowiemy się, czy mąż Mariny Łuczenko weźmie udział w zbliżającym się meczu z reprezentacją Niemiec. Trzymamy kciuki za szybki powrót do formy! AKTUALIZACJA Podczas konferencji prasowej z udziałem trenera i lekarzy dowiedzieliśmy się więcej o kontuzji Szczęsnego. Najbliższe dni pokażą, jak z szansami na występ na meczu w Niemcami. Nie ma co ukrywać, że uraz Wojtka jest dosyć poważny, ale z godziny na godzinę jest coraz lepiej. Niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć, fizjoterapeuci pracują cały czas. Jeśli okaże się, że występ jest niemożliwy, to taką podejmiemy decyzję. A kiedy ona zapadanie, to już sprawa wewnątrz sztabu , powiedział na konferencji prasowej drugi trener Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej Bogdan Zając. Zobacz także: Lewandowski bez koszulki, Krychowiak bez spodni czy elegancki Boruc? Który seksowniejszy? GŁOSUJ Wojciech Szczęsny pokazał, jak wygląda jego noga po usunięciu krwiaka. Czy bramkarz weźmie udział w kolejnym meczu?