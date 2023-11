Wokalne występy (wśród których dominują obecnie kolędy) sióstr Godlewskich stały się hitem internetu. Karolina Korwin Piotrowska ma na ten temat jednoznaczną opinię.

Wie pani, to nic nowego. Kiedyś były cyrki objazdowe z różnymi dziwnymi stworami, dzisiaj ludzie włączają internet i mają to samo. Ludzie siedzą w domu, piją herbatkę i oglądają te cuda natury. To z jednej strony zainteresowanie czymś, co odchodzi od normy, z drugiej poprawianie sobie samopoczucia i przyznanie, że "ze mną nie jest jeszcze tak źle" - powiedziała Karolina Korwin Piotrowska.