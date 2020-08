Siostry czy rywalki? Wiemy, Alicja Wieniawa chce wygryźć z show-biznesu swoją siostrę Julię!

Jeszcze w maju wydawało się, że Julia Wieniawa (23) może mieć powody do zmartwień. Serial „Zawsze warto”, w którym grała jedną z głównych ról, skończył się po drugim sezonie. Do tego trzy miesiące wcześniej zdjęto z anteny kultowy serial „Rodzinka.pl”, w którym Julia zaczęła karierę telewizyjną. Ale Wieniawa nie wyglądała na przygnębioną – i słusznie.

Szybko w jej życiu pojawiły się nowe projekty, a wraz z nimi kolejne intratne propozycje reklamowe. Jej nazwisko stało się synonimem sukcesu. Tymczasem do aktorskiego świata właśnie wkracza jej przyrodnia siostra – 16-letnia Alicja Wieniawa-Narkiewicz dostała rolę w serialu Polsatu „Przyjaciółki”! Czy Julii rośnie konkurencja, czy siostry trzymają za siebie kciuki?

WŁASNĄ DROGĄ

W „Przyjaciółkach” Alicja gra Hanię, córkę Małgorzaty Sochy. „Dotychczasowa” Hania, Pola Figurska, chce się teraz skupić na nauce, a dla marzącej o studiach na akademii teatralnej Alicji Wieniawy-Narkiewicz taka rola to cenne doświadczenie.

– Małgosia Socha dba, żebym czuła się na planie komfortowo, często też udziela mi aktorskich rad. To bardzo pomocne – mówi w rozmowie z „Fleszem” Alicja.

Jednak wbrew temu, co mogłoby się wydawać, pasji do aktorstwa nie zaszczepiła jej starsza siostra Julia.

– Nasz tata (Konrad Wieniawa-Narkiewicz – przyp. red.) jest artystą plastykiem, obie dorastałyśmy więc w artystycznym świecie i naturalnie ciągnęło nas w tę stronę – wyjaśnia Alicja.

Ojciec zawsze dbał również, aby Julia i Alicja miały dobry kontakt.

– Często wyjeżdżałyśmy z nim na plenery malarskie. Choć mamy inne rodziny, tata zawsze starał się, abyśmy trzymały się razem. I dziś mogę powiedzieć, że im jesteśmy starsze, tym ta więź jest lepsza i bardziej świadoma. Obie dorastamy, mamy coraz więcej wspólnych tematów – opowiada Alicja.

Zobacz także: Julia Wieniawa pokazała się bez grama makijażu! Wyeksponowała piegi i niedoskonałości

Wspólne mają zresztą nie tylko tematy, ale także cechy.

– Śmiejemy się, że mamy z Julią stare dusze. Tata sprawił, że kochamy sztukę, nauczył nas wrażliwości, refleksyjności, poszanowania dla wartości, tradycji i rodziny – wylicza Wieniawa-Narkiewicz.

Aktorka zdaje sobie sprawę, że znane nazwisko może ułatwić jej karierę, ale i okazać się przekleństwem. Choć jej starsza siostra wydeptała już imponującą ścieżkę w show-biznesie, Alicja nie chce iść jej śladami.

– Wiem, że porównania są nieuniknione, ale chcę iść swoją drogą. Marzę o teatrze. Nie nadaję się ani do show-biznesu, ani do mediów społecznościowych – śmieje się.

I dodaje, że w ich siostrzanej relacji nie ma mowy o konkurencji.

– Mamy w sobie zawsze ogromne wsparcie, kibicujemy sobie nawzajem. Śledzę wszystko, co Julia robi, a robi naprawdę dużo! – mówi Alicja.

mat. prasowe

JULIA WIENIAWA TO MILIONERKA

Julia jest obecnie najbardziej pożądaną gwiazdą młodego pokolenia. I świetnie na tym zarabia. Za jeden post na Instagramie, gdzie obserwuje ją 1,7 mln osób, dostaje ok. 30 tys. złotych. Według wyliczeń specjalistów od mediów społecznościowych w skali miesiąca taka współpraca z różnymi firmami może wzbogacać jej konto nawet o 60–80 tys. złotych. Jak udało się niedawno ustalić jednemu z portali, na kampanii sklepu odzieżowego Wieniawa zarobiła 400 tys. złotych. Wkrótce Julia wchodzi na plan show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, a jej wysiłki na parkiecie będą sowicie wynagrodzone. Wieniawa już pokazała, że taniec ma we krwi – w drugim odcinku ona i jej taneczny partner Stefano Terrazzino dostali od jury maksymalną liczbę punktów. Julia nie tylko wie, jak zarabiać, ale też jak inwestować. Zimą kupiła drugie mieszkanie, które jest warte ok. 1,9 mln złotych. Kilka tygodni temu nabyła kolejną, trzecią już nieruchomość. Cena dwupoziomowego apartamentu z trzema tarasami, o łącznej powierzchni 170 m2, to ok. 2 mln złotych!

KARIERA ZA GRANICĄ?

W show-biznesie pojawiła się w 2013 roku – miała 14 lat, gdy dołączyła do ekipy serialu „Rodzinka.pl”. Grana przez nią Paula od razu podbiła serca widzów. Jeszcze większą sympatię Julia zyskała w czasie dwuletniego związku z Antonim Królikowskim. Para chętnie bywała na czerwonych dywanach, utrzymywała także stały kontakt z fanami na Instagramie. Od tego momentu Julia przeszła długą, pełną sukcesów drogę. A niewykluczone, że wkrótce spełni swoje marzenie o karierze za oceanem. Aktorka zaczęła zdjęcia na planie „Chłopów” – filmu, który będzie zrealizowany techniką animacji malarskiej, tak jak „Twój Vincent”, poprzedni projekt reżyserki Doroty Kobieli, który był nominowany do Oscara! Film pokazywano w kinach w wielu krajach, m.in. Stanach Zjednoczonych. Czy nowy film Julii doczeka się podobnego sukcesu w Hollywood? Trzymamy kciuki!

archiwum prywatne Alicji

Julia Wieniawa z siostrą pojawiły się na okładce ostatniego Flesza.