Julia Wieniawa pokazała się bez grama makijażu! Wyeksponowała piegi i niedoskonałości

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Na co dzień możemy podziwiać jej idealne stylizacje i make upy. Tym razem jednak nie ma śladu po robiącym wrażenie makijażu, a ze zdjęcia spogląda na nas zupełnie naturalna Julka! Internauci uważają, że właśnie tak wygląda najbardziej uroczo! Jednak w fotografii tkwi pewna tajemnica! Jaka?

Tak wygląda Julia Wieniawa bez makijażu

Julia Wieniawa zaskoczyła fanów pięknym i naturalnym zdjęciem. Na pierwszy rzut oka pozuje bez grama makijażu, a uwagę zwracają jej urocze piegi. Wielu fanów dopiero teraz zauważyło je na twarzy aktorki:

- Jeju zazdroszczę wszystkim kobietom które mają piegi😍 To wam dodaje uroku!!🤗😊

- Ale ślicznie w tych piegach. Bardzo mi się podobają. Szkoda, ze naturalnie od słońca mi wychodzą 3 na krzyż. 🤷‍♀️

- Te piegi dodały Ci uroku i delikatności 😍 jestem zachwycona! 💛 Ale pamiętaj o SPF ❤️🙌

- Wow jak pięknie wygladasz

Jednak okazuje się, że nie są to naturalne piegi Julii Wieniawy. Zostały stworzone na potrzeby sesji, ale trzeba przyznać, że wyglądają wyjątkowo realistycznie i pasują do niej. Aktorka sama przyznała, że chciałaby mieć je na co dzień:

Ja tez bym chciała mieć 😜 będę sobie rysować haha - napisała w odpowiedzi na jeden z komentarzy

Podoba Wam się Julia w takim wydaniu?

