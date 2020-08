Młodsza, przyrodnia siostra Julii Wieniawy (21) zaczyna karierę! Alicja Wieniawa-Narkiewicz (16) niedawno dołączyła do obsady serialu "Przyjaciółki" i jej aktorski talent podziwiać będziemy mogli już od wrześniu w Polsacie. Zagra Hanię, córkę bohaterki granej przez Małgorzatę Sochę. "Dotychczasowa" Hania czyli Pola Figurska chce teraz bardziej niż na graniu skupić się na nauce. Alicja marzy o studiach na warszawskiej Akademii Teatralnej, dlatego rola w "Przyjaciółkach" to nie tylko świetna przygoda ale i sposób na podszkolenie warsztatu.

Czy o aktorstwie Alicja zaczęła marzyć, gdy na ekranie telewizora zobaczyła swoją starszą siostrę? Okazuje się, że nie. Odpowiada za to ktoś zupełnie inny - tata Alicji i Julii, Konrad Wieniawa-Narkiewicz.

Wyznała Alicja w rozmowie z magazynem "Flesz". Czy z Julią utrzymuje kontakt?

Jak się okazuje Alicja i Julia wspólne mają nie tylko tematy, ale również całkiem sporo cech!

Wylicza w rozmowie z "Fleszem" Alicja Wieniawa-Narkiewicz. Podkreśla też, że z całych sił kibicują sobie nawzajem z Julią. I choć ścieżka w show biznesie, którą wydeptała sobie jej starsza siostra jest naprawdę imponująca, Alicja nie chce iść jej śladami. Dlaczego?

Wiem, że porównania są nieuniknione, ale chcę iść swoją drogą. Marzę o teatrze. Nie nadaję się ani do show biznesu ani do mediów społecznościowych. [...] Mamy w sobie zawsze ogromne wsparcie, kibicujemy sobie nawzajem. Śledzę wszystko co Julia robi, a robi naprawdę dużo!