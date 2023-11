Deynn nie ukrywa, że przed Danielem miała innego chłopaka, dla którego rzuciła szkołę, a potem go utrzymywała. Sama opisała jak zaczął się i skończył ten związek.

Pytanie prywatne i to bardzo ale będę z Wami szczera i opowiem o tym szaleństwie ale nie spodziewajcie się doszukiwania sensacji, bo mówiłam o tym wiele razy. Podsumowując ten związek- byłam głupia i zauroczona. Wy myślicie, że raper to sielanka, pieniądze i fajne życie, okej ale może u 50 Centa :) W poprzednim związku byłam 5 lat, coś się skończyło, wypaliło i szukałam zapomnienia, nowej cudownej miłości ponieważ każdy na taką zasługuje. Kocham rap, bardzo lubię ten świat więc to mnie zatraciło. Coś nowego, początkowo obcego i beng pojawił się on. Początkowo było super, nawet nie widziałam nic złego w robieniu wspólnej 0,7l na schodach w parku. Ten związek to był jeden wielki alkohol. Myślałam, że kocham i robiłam to samo- było fajnie, nowe towarzystwo, super towarzystwo. Zatraciłam się tak, że wyprowadziłam się z Poznania do malutkiego miasta- Żagań i żyłam tam rok. Nie pracowaliśmy na etacie, mieszkaliśmy u jego rodziców, ja blogowałam raz na ruski rok ale jakieś pieniążki na życie miałam. Byłam na etapie albo nie, musiałam być na etapie, że brałam wszystko jak szło niczym promotorka. Płaciłam za wszystko z racji, że nie pracował, nie grał koncertów i prócz picia, grania w Counter Strike’a i spania do 12stej nie robił nic. Po roku naciskałam na wspólną przeprowadzkę do Poznania. Myślałam, że jak odetnie się od znajomych i melanży na schodach 4 razy w tygodniu zacznie żyć jak na 22 latka przystało. Myliłam się. Było jeszcze gorzej, a w dodatku byłam z tym sama, już nie mogłam poskarżyć się jego mamie, która jest numer jeden „antyalko”. Kumplowałam się z Danielem, ja miałam kogoś z kim miałam źle, bo dno i zero opcji rozwoju i on miał kogoś- zero opcji rozwoju, ograniczanie i kłótnie. Uciekaliśmy od tego i pisaliśmy ze sobą częściej. To Daniel każdego dnia kiedy dzwoniłam z płaczem, wysyłałam mu nagrania z dyktafonu jak się kłócimy, jak jestem wyzywana, mówił mi abym rzuciła to w piz*u. Wiecie jak jest z przyzwyczajeniem? Pomimo tego, że jest źle, że nie kochacie i macie dosyć to tkwicie w tym aby nie być samemu w 4 pustych ścianach. Dziękuję byłej Daniela, że kiedy on się rozwijał ona go ograniczała i w końcu to pękło i dzięki temu jesteśmy razem. Dziękuję Danielowi, że w końcu namówił mnie do zerwania. W sumie nie. Na wielkim treningu w Katowicach były zadawane pytania i ktoś w tłumie zapytał dlaczego z nim zerwałam. Ja z nim nie zerwałam… to on wyszedł z domu bo nie dałam mu 50 pln na pójście z kolegami do parku na kolejną najbę. Ten związek nauczył mnie wiele. Przede wszystkim walki o swoje. Żyję dla siebie i robię wszystko co chcę ja. Znalazłam idealną osobę, z którą dzielenie życie to przyjemność. Wiecie co? Z jednej strony żałuję 1,5 roku życia w klatce ale wiem, że gdybym tego nie przeżyła nie poznałabym Daniela na tyle aby być z nim w związku więc nie żałuję niczego prócz moich nerwów i zniszczonej wątroby, bo tyle alkoholu nie wypiję pewnie przez całe moje życie.