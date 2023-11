Co o związku Jarka i Martyny mówi siostra Ani Przybylskiej, Agnieszka Kubera?

- Zaakceptujemy każdą kobietę, z którą Jarek rzeczywiście będzie szczęśliwy i jeśli dzieci również nie będą miały nic przeciwko niej. To nie ma być dziewczyna dla mnie, czy dla mamy, ale kobieta, która bezwarunkowo pokocha Jarka i dzieci. To oni są najważniejsi - dzieci i Jarek, nie ja i moja mama. Jeżeli rzeczywiście będą szczęśliwi, my im tylko przytakniemy i będą mieli zawsze nasze błogosławieństwo - powiedziała w "Super Expressie" Agnieszka Kubera, siostra aktorki.