Do tej pory występował w telewizji tylko w roli piłkarza udzielającego wywiadu albo komentującego wydarzenia sportowe. Teraz jest inaczej. Jarosław Bieniuk (38) został jednym z opiekunów młodych uczestników show „Mali giganci” w TVN. Poza nim funkcję tę pełnią w programie też: Pauli- na Krupińska, Roma Gąsiorowska, Omenaa Mensah, Agustin Egurrola i Rafał Brzozowski, czyli osoby mające już doświadczenie w pracy przed kamerą.

– Mieliśmy trochę wątpliwości co do Jarka – przyznaje Wojciech Iwański, reżyser „Małych gigantów”. – W przypadku ludzi bez doświadczenia telewizyjnego jest tak, że wypadają świetnie albo beznadziejnie. Na szczęście tym razem okazało się, że mamy do czynienia z kimś, kto od razu łapie genialny kontakt z dzieciakami i to jest jego klucz do sukcesu. O swoją grupę troszczył się nadzwyczajnie – dodaje Iwański.