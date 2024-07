Syn Jarosława Bieniuka, Szymon, świętował w majówkę przyjęcie pierwszej komunii świętej. Na Instagramie piłkarza pojawiło się zdjęcie wyjątkowego tortu z tej okazji, który wygląda mistrzowsko! Na pewno też tak smakuje ;)

Niedawno Jarosław Bieniuk udzielił wzruszającego wywiadu, w którym po raz pierwszy opowiedział o życiu po śmierci Anny Przybylskiej. Zdradził wówczas, że Szymon od kilku lat trenuje piłkę nożną. W jego ślady idzie również młodszy syn Jarosława, Jaś:

Szymon trenuje piłkę nożną już czwarty rok, Jasiu tak nieśmiało też zaczyna. Chodzi na judo i na piłkę nożną, zobaczymy co z tego będzie. Na razie to jest tylko zabawa, może kiedyś zostaną zawodowymi piłkarzami. Od razu mówię, że nie naciskam ich i mają wolny wybór... No może troszkę ukierunkowuję, ale na pewno do niczego nie zmuszam - mówił Jarosław Bieniuk.