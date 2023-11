2 z 5

Do tej pory Shakira i Gerard uchodzili za idealną parę show-biznesu. Od dłuższego już czasu jednak coraz rzadziej pokazywali się ze sobą, a ostatni raz byli widziani razem w czerwcu na ślubie Lionela Messiego i Antoneli Roccuzzo w Argentynie. To tylko podsyciło plotki o ich rozstaniu! W końcu jednak doczekaliśmy się komentarza w tej sprawie. Między parą wszystko jest ok!

