Shakira i Gerard Pique planują wspólne wakacje. Wrócili do siebie?

Od czasu głośnego rozstania Shakiry i Gerarda Pique nic nie wskazywało na to, że para może do siebie wrócić. Do czasu aż w meksykańskiej telewizji pojawiła się informacja, że gwiazdy szykują się do wspólnych wakacji na Bahamach. Pomimo rozstania, wokalistka i piłkarz pragną spędzić czas z synami w iście rodzinnej atmosferze...

Shakira i Gerard Pique wybierają się na wspólne wakacje

Na początku czerwca światowe media obiegła zaskakująca informacja. Shakira i Gerard Pique rozstali się po 11 latach bycia razem. Jak ustalili hiszpańscy dziennikarze, powodem rozstania najgorętszej pary show-biznesu była rzekoma zdrada Gerarda Pique z 20-letnią hostessą. Wokalistka była zdruzgotana. Fotoreporterom udało się uchwycić zrozpaczoną Shakirę w aucie. Sytuacji nie poprawiał fakt, że Gerard Pique został przyłapany w towarzystwie młodej blondynki. Para, która wspólnie wychowywała dwóch synów, stanie przed wyzwaniem podzielenia majątku oraz walki o opiekę na dziećmi. Fani wciąż jednak mają nadzieję na ich powrót. Ku zaskoczeniu, w jednym z meksykańskich programów "Chrisme No like per Marca" pojawiła się informacja, że Shakira i Gerard Pique planują spędzić wspólnie wakacje na Bahamach. Powodem rodzinnej wycieczki nie jest jednak chęć powrotu pary do siebie, a ustalenie najważniejszych kwestii dotyczących opieki na dziećmi.

Informacja o wspólnych wakacjach po kontrowersyjnym rozstaniu zaskoczyła prowadzących program.

To szaleństwo. Wyjeżdżają na wakacje na Bahamy, będą bawić się w szczęśliwą rodzinę, a po powrocie do Hiszpanii podpiszą separację - padło w programie "Chrisme No like per Marca".

Z ustaleń zagranicznych mediów wynika, że Shakira chciałaby zabrać synów do Miami. Swojemu byłemu partnerowi zaproponowała nawet, że opłaci mu bilety lotnicze, by mógł ich regularnie odwiedzać, oraz że spłaci jego długi i zrzeknie się alimentów. Gerard Pique nie zgodził się jednak na warunki postawione mu przez piosenkarkę i zapowiedział walkę o dzieci. Myślicie, że Shakira i Gerard Pique zdołają się dogadać na wspólnych wakacjach?

