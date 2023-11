Shakira napisała również, że odwołuje wszystkie koncerty do 2018 roku.

W związku z tym, z ciężkim sercem, muszę ogłosić, że jestem zobowiązana do odroczenia mojej europejskiej trasy koncertowej do 2018 r. (...) Dziękuję moim fanom na całym świecie za ich zrozumienie i lojalność (...) Mam nadzieję, że uda mi się pokonać tę trudną próbę i jak najszybciej powrócić na scenę, by po raz kolejny usłyszeć wasze głosy śpiewające razem z moim. Kocham was wszystkich bardzo i zawsze będę pamiętać tych, którzy byli po mojej stronie w tym czasie, oferując przyjaźń i uczucie.