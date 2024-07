Shakira już od kilku lat święci triumfy na całym świecie. Jej muzyka jest gorąca i energetyczna, podobnie jak sama piosenkarka. Twórczość najsłynniejszej Kolumbijki doceniono również w Hollywood, gdzie nazwisko gwiazdy pojawiło się w Alei Sław.

Na wczorajszej uroczystości Shakira odsłoniła swoją gwiazdę!

- To jest niesamowite. Chciałabym wszystkim podziękować. Kiedy miałam siedem lat przyjechałam do Los Angeles po raz pierwszy i przechodziłam tędy z moją mamą. Ona wtedy powiedziała mi, że kiedyś będę mieć tu swoją gwiazdę. Wtedy brzmiało to absurdalnie, ale dziś jesteśmy tutaj razem. To dowód na to, żeby nigdy nie przestawać marzyć- powiedziała wzruszona piosenkarka.

Shakira jest już 2454 celebrytką i pierwszą w historii Kolumbijką, której gwiazda znajduje się hollywoodzkim bulwarze.

Gratulujemy!

