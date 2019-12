Seweryn z nową partnerką w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"! Pasują do siebie?

Seweryn z "Rolnik szuka żony" pochwalił się swoją nową partnerką! Okazuje się, że zakochani wzięli udział w nagraniach świątecznego odcinka programu TVP. Seweryn to zdecydowanie jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników szóstej edycji hitu o poszukujących miłości rolnikach. Chociaż początkowo był ulubieńcem widzów, to po jakimś czasie wszystko się zmieniło.

Chyba wszyscy fani show byli w szoku, kiedy zobaczyli odcinek, w którym okazało się, że poza programem utrzymywał kontakt z Marleną. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki Dianie, która zarzuciła Sewerynowi kłamstwo i zrezygnowała z dalszego udziału w "Rolniku".

Seweryn od samego początku faworyzował Marlenę i mówił wprost, że jest nią zauroczony. Niestety, jak już wiemy, ich związek nie przetrwał próby czasu i para z hukiem zakończyła swoją znajomość. Między Marleną a Sewerynem doszło do ostrej awantury, podczas której padło wiele naprawdę gorzkich słów.

W finałowym odcinku programu okazało się, że Seweryn jednak odnalazł swoje szczęście! Rolnik zdradził, że jest zakochany i już zamieszkał z nową partnerką. Teraz okazuje się, że para pojawiła się na nagraniach świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony"!

W nadchodzące święta Bożego Narodzenia telewizyjna Jedynka wyemituje świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony". W specjalnej odsłonie show pojawią się m.in. Anna i Jakub, Ilona i Adrian oraz Sławomir z nową partnerką. Teraz okazuje się, że o swoim związku opowiedzą również Seweryn i jego ukochana, Magdalena!

My się poznaliśmy w trakcie emisji programu, ona widziała mnie na ekranie telewizora, a potem spotkaliśmy się. To jest trudna sytuacja, oglądaliśmy każdy odcinek razem i dla mnie to było trudne i dla Magdy też to było trudne - Seweryn zdradził ostatnio w "Pytaniu na śniadanie".