Seweryn z "Rolnik szuka żony" opowiedział o swojej nowej partnerce! Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show TVP pojawił się w "Pytaniu na Śniadanie" i zdradził, jak teraz wygląda jego związek. Para już planuje ślub?

Seweryn szukał wielkiej miłości w ostatniej, szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". I chociaż wydawało się, że znajdzie swoje szczęście u boku Marleny, to szybko okazało się, że ich związek trwał naprawdę bardzo krótko. W jednym odcinku Marlena i Seweryn planowali wspólną przyszłośćc, a już tydzień później widzowie zobaczyli szokujące kłótnię, podczas której nie szczędzili sobie ostrych słów i wyzwisk.

W wielkim finale Seweryn zdradził, że chociaż w samym programie nie udało mu się zakochać, to teraz znalazł kobietę przy której jest szczęśliwy.

Seweryn z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" wystąpił w "Pytaniu na śniadanie" i zdradził, kiedy rozpoczął się jego nowy związek i przyznał, że już zamieszkał ze swoją partnerką. Okazuje się, że zakochani oglądali razem wszystkie odcinki "Rolnika"!

My się poznaliśmy w trakcie emisji programu, ona widziała mnie na ekranie telewizora, a potem spotkaliśmy się. To jest trudna sytuacja, oglądaliśmy każdy odcinek razem i dla mnie to było trudne i dla Magdy też to było trudne - mówił Seweryn.