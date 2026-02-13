Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła całym światem show-biznesu. W sieci i w rozmowach z mediach koledzy z "Na Wspólnej" w poruszających słowach żegnają wybitną aktorkę. Głos zabrała m.in. jej serialowa wnuczka. Zuzanna Kaszuba, która gra Manię w hicie TVN", nie ukrywa bólu po tak ogromnej stracie.

Bożena Dykiel nie żyje. Odeszła w wieku 77 lat

13 lutego 2026 roku polskie media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel. Tę tragiczną informację przekazał ksiądz Andrzej Luter. Aktorka, uwielbiana przez miliony widzów i znana z wyrazistych ról filmowych oraz serialowych, zmarła w wieku 77 lat. Wiadomość o jej śmierci natychmiast wywołała falę poruszenia zarówno wśród najbliższych, jak i całej branży artystycznej. Bożena Dykiel na zawsze pozostanie w pamięci jako jedna z najbarwniejszych postaci polskiego kina i teatru.

Serialowa wnuczka Zuzanna Kaszuba w emocjonalnym wpisie żegna Bożenę Dykiel

W najnowszym wpisie "Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel. Głos zabrali również Anna Guzik i Ewa Gawryluk. Teraz poruszające słowa pożegnania opublikowała również serialowa wnuczka Bożeny Dykiel. Aktorka miała zaledwie kilka tygodni, gdy pojawiła się na planie "Na Wspólnej" i od tamtej chwili wcielała się w rolę wnuczki serialowej Marii Zięby. Zuzanna Kaszuba nie ukrywa smutku po śmierci serialowej babci.

Babciu Marysiu… Byłaś w moim życiu od zawsze. Od pierwszego dnia, kiedy 19 lat temu pojawiłam się na planie ''Na Wspólnej''. Moja serialowa babcia, a tak naprawdę – po prostu Babcia. Jak nikt inny dbałaś o mnie na planie. Mama była spokojna, kiedy miałyśmy wspólne sceny, bo wiedziała, że wszystkiego dopilnujesz. Pytałaś o szkołę, o wakacje, o tę ''fajną bluzę'', którą miałam na sobie. Znałaś imiona wszystkich moich koników, które przynosiłam w torbie z zabawkami. Wstrzymywałaś nagrania, bo musiałyśmy omówić bardzo ważne sprawy – który konik jest dziś chory i kto się nim zajmie. rozpoczęła swój wpis na Instagramie.

W dalszej części wpisu Zuzanna Kaszuba nie ukrywa, że Bożena Dykiel była dla niej bardzo bliska. Nawiązały bliską więź i utrzymywały kontakt także poza serialem.

Nigdy nie zapomnę, jak reżyser chciał już zaczynać, a Ty powiedziałaś, że masz coś ważnego do zrobienia… i masowałaś moją zdrętwiałą stopę, dopóki nie przestała boleć. Byłaś moją babcią tak bardzo, że granica między serialem a życiem dawno się zatarła. Dzwoniłaś do mnie w urodziny, ja do Ciebie w Twoje... Zawsze pytałaś, co u nas, jak w szkole, jak w domu. Pamiętałaś o moich egzaminach do liceum, dopytywałaś, czy się nie stresuję. Interesowałaś się wszystkim – mną, moją mamą, moim bratem.

Serialowa wnuczka Bożeny Dykiel nie ukrywa bólu po śmierci aktorki.

Trudno mi uwierzyć, że już nie usłyszę Twojego głosu na planie, na którym uczyłam się od Ciebie nie tylko aktorstwa. Uczyłam się uważności na drugiego człowieka. Odwagi, żeby powiedzieć „stop”, kiedy coś było ważniejsze niż ujęcie. Uczyłam się życia. (...) Jak to będzie dalej bez Ciebie, Babciu…?

Pod przejmującym wpisem pojawilo się również nagranie, w którym możemy zobaczyć wspólne kadry z Bożeną Dykiel i jej serialową wnuczką. Zobaczcie sami.

