Prime Video zaprezentowało plakat trzyodcinkowego serialu dokumentalnego zatytułowanego „DODA”, poświęconego życiu i karierze Doroty Rabczewskiej. Produkcja zapowiada się jako wnikliwe i szczere spojrzenie na ponad dwie dekady obecności artystki w polskim show-biznesie. Serial "DODA" na Prime Video zapowiada odkrycie niepublikowanych dotąd materiałów oraz rozmów z osobami z jej otoczenia.

Kulisy życia Doroty Rabczewskiej bez cenzury

Dokument ma pokazać nie tylko sukcesy sceniczne Dody, ale również trudne momenty życia prywatnego i publicznego. Porusza tematy skandali, medialnych konfliktów oraz presji wywieranej przez media. Produkcja ma nie unikać kontrowersyjnych kwestii i stawiać na autentyczność - materiały z dzieciństwa, archiwalne nagrania i osobiste wyznania artystki mają ujawniać prawdziwe oblicze jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show-biznesu.

Reżyserką serialu jest Eliza Kubarska, znana z dokumentów takich jak „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa”.

Kto pojawi się w serialu "DODA"?

W serialu dokumentalnym „DODA” usłyszymy wypowiedzi wielu osób, które przez lata towarzyszyły Dorocie Rabczewskiej w jej drodze artystycznej. Wśród nich znaleźli się m.in. Nina Terentiew, Edward Miszczak, Maja Sablewska, Tomasz Lubert, Elżbieta Zapendowska oraz Justyna Steczkowska. Fragmenty ich wypowiedzi widzowie mogli już usłyszeć w opublikowanym w sieci zwiastunie produkcji.

Co pokaże serial "DODA"?

Produkcja stara się ukazać szerszy kontekst obecności artystki w mediach. W centrum narracji znajduje się nie tylko sama Doda, ale również funkcjonowanie branży rozrywkowej w Polsce.

Serial dokumentalny o Dodzie ukazuje burzliwe życie i karierę jednej z najbardziej kontrowersyjnych polskich artystek. Widzowie zobaczą kulisy jej związków, konfliktów i sukcesów, a także nieznaną stronę Dody, łączącą życie prywatne z artystyczną pasją czytamy na Filmwebie.

Za produkcję odpowiada Papaya Films, a producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki. Jest to kolejna współpraca tej firmy z Prime Video, po realizacji dokumentów poświęconych takim postaciom jak Wojciech Szczęsny, Kuba Błaszczykowski czy Robert Lewandowski.

Premiera serialu "DODA": kiedy i gdzie oglądać?

Serial dokumentalny „DODA” będzie dostępny wyłącznie na platformie Prime Video. Oficjalna premiera została zaplanowana na 20 lutego 2026 roku. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć trzy odcinki, które, jak zapowiadają twórcy, mają wstrząsnąć opinią publiczną i odkryć prawdę o życiu jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia