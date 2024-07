Już jesienią na antenie TVN pojawi się zupełnie nowy serial. Nowa produkcja stacji ma nosić tytuł „Aż po sufit!”, a gwiazdą serialu ma być Edyta Olszówka. Na planie zdjęciowym partnerować jej będą: Małgorzata Foremniak i Cezary Pazura. Serial ma się opierać na australijskim formacie i ma być współczesną sagą rodziny Domirskich. Aż po sufit!” będzie kreatywną kultowego w Australii serialu „Packed to the Rafters”, wyprodukowanego przez Seven Network. Zobacz też: Tłumy gwiazd na rozdaniu nagród Kryształowe Zwierciadła. Olszówka, Bohosiewicz, Kot i wiele innych [FOTO]

Na łamach portalu wirtualnemedia.pl pojawiła się wypowiedź producentki nowego serialu:

Każdy dom ma swoje tajemnice, każda rodzina skrywa swoje sekrety. Co dzieje się, kiedy pod jednym dachem spotykają się różne osobowości i temperamenty? Jak bardzo możemy liczyć na siebie nawzajem, kiedy stajemy w obliczu słodko-gorzkiego życia? To historia o tym, że tak naprawdę wszystkie drogi - nawet nas dorosłych - prowadzą do domu - powiedziała Dorota Chamczyk.

Będziecie oglądać?

