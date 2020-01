Selena Gomez i Justin Bieber starali się o dziecko, a teraz? Piosenkarka znów wbija szpilę byłemu!

Fani Seleny Gomez dopatrzyli się na jej nowej płycie "Rare" kolejnych nawiązań do jej związku z Justinem Bieberem, z którym była przez cztery lata. Szczególnie wymowny tekst znajduje się w piosence "Cut You Off". O czym śpiewa w nim Selena Gomez?

Zatrzymuję się przed lustrem, wpatrując się w moją twarz. Muszę obciąć, zdjąć cały dodatkowy ciężar, który nosiłam przez tysiąc czterysta sześćdziesiąt dni - brzmi tekst piosenki "Cut You Off".

Dociekliwi fani Seleny Gomez zwrócili uwagę na 1440 dni - które dają w przeliczeniu 4 lata. A dokładnie 4 lata trwał związek Seleny z Justinem Bieberem. Potem w tekście piosenki padają kolejne mocne słowa:

Jak mogłam pomylić to g**no z miłością? - śpiewa Selena Gomez.

Historia miłości Justina Biebera i Seleny Gomez. Dlaczego się rozstali?

Fani również uważają, że tak mocne słowa padają w kontekście jej relacji z Justinem Bieberem, z którym początkowo łączyła ją niezwykła więź - tak przynajmniej się jej wydawało. Justin Bieber i Selena Gomez byli razem cztery lata. Para rozstała się definitywnie w 2018 roku, choć wróżono im wspólną przyszłość - miał być ślub, miało być dziecko - według znajomych pary, Justin i Selena zaczęli się nawet o nie starać. Wszystko się zmieniło, kiedy w mediach pojawiła się informacja o tym, że Justin nie jest już z Seleną, a wybrał Hailey Bieber (jeszcze niedawno Baldwin). To był definitywny koniec ich związku. Hollywood Life dodatkowo donosiło, że „Justin nigdy nie ufał do końca Selenie”. Czy to był powód ich ostatecznego rozstania?

Tutaj możecie posłuchać piosenki "Cut You Off" Seleny Gomez. Jak wam się podoba? I czy też słyszycie nawiązanie do jej relacji prywatnych z Justinem? Czy to po prostu czysty przypadek?

Justin Bieber i Selena Gomez byli ze sobą cztery lata.

Teraz Justin Bieber jest w związku małżeńskim z Hailey Bieber.