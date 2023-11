Choć wydawało się, że Selena Gomez zapanowała już nad swoimi emocjami, ostatnio znowu dały o sobie znać. Zagraniczne media donoszą, że piosenkarka dostała ataku paniki tuż przed wejściem na scenę podczas rozdania nagród American Music Awards. Czy wpływ na to miała... Hailey Bieber? Zobaczcie poniżej!

Reklama

Selena Gomez miała atak paniki przez Hailey Bieber?

O tym występie plotkowali wszyscy. Selena Gomez po prawie 2-letniej przerwie zdecydowała się wrócić na scenę. Piosenkarka wystąpiła podczas prestiżowej imprezy rozdania nagród American Music Awards. Niestety, nie wszystko poszło po jej myśli. Selena Gomez wyglądała na scenie na zagubioną i miała trudności z czystym śpiewaniem oraz utrzymaniem odpowiedniej tonacji.

Teraz okazuje się, że tuż przed występem artystka miała atak paniki. Selena Gomez nie zdołała zapanować nad emocjami, co było widać również na scenie.

Zdecydowanie miała atak paniki. Była zdenerwowana. Nie była na scenie od dwóch lat, a to bardzo ważne piosenki w jej karierze. Bardzo chciała się pokazać z jak najlepszej strony - twierdzi bliski przyjaciel Seleny Gomez.

Niektórzy uważają, że wpływ na złe samopoczucie Seleny Gomez ma... Hailey Bieber! Nie od dzisiaj wiadomo, że artystka nie darzy sympatią modelki, która odebrała jej na zawsze ukochanego. Ostatnio wypuściła nawet singiel pt. "Lose You To Love Me", w którym opowiedziała o swojej toksycznej relacji z Justinem Bieberem. To właśnie między innymi ten kawałek zaśpiewała na rozdaniu nagród AMA. Być może emocje, które niesie ze sobą ta piosenka, wzięły nad nią górę...

Myślicie, że Selen Gomez zdoła uporać się kiedyś z przeszłością, która nie daje jej normalnie funkcjonować?

East News

Hailey i Justin wzięli ostatnio ślub kościelny. Selenę musiało to bardzo zaboleć...

Instagram / Justin Bieber