Hailey i Justin Bieber wzięli drugi ślub! Para jest małżeństwem już od roku, a swój pierwszy ślub wzięła dokładnie 13 września 2018 roku w Nowym Jorku. Wtedy jednak była to ceremonia cywilna. Justin i Hailey nie ukrywali, że marzą również o ślubie kościelnym i hucznym weselu, do czego przygotowywali się przez ostatnie miesiące.

Reklama

W miniony poniedziałek para zdecydowała się w końcu powiedzieć "tak" po raz drugi, ale tym razem w kościele i w towarzystwie rodziny oraz przyjaciół. Poznajcie wszystkie szczegóły ślubu Justina Biebera i Hailey Baldwin!

Drugi ślub Justina i Hailey Bieberów

Justin i Hailey wzięli ślub w luksusowym kurorcie Montage Palmetto Bluff w Południowej Karolinie. Na weselu bawiło się ponad 150 gości, wśród których nie zabrakło m.in. Kendall i Kylie Jenner czy też Jadena Smitha. W czasie trwania ślubu i wesela w sieci nie pojawiły się żadne zdjęcia. Justin i Hailey także nie chwalili się na Instagramie swoim weselem.

W końcu jednak muzyk opublikował pierwszą romantyczną fotografię ze swoją żoną. Można też zobaczyć zdjęcia znajomych z wesela pary!

Historia miłości Justina i Hailey Bieberów

Justin i Hailey znają się od lat, ale dopiero w 2016 roku ich przyjaźń zaczęła zamieniać się w uczucie. Niestety, to nie był dla nich dobry czas, bo ich związek rozpoczął się w momencie, gdy Justin akurat rozstał się z Seleną Gomez. Jak wiadomo, szybko wrócił do swojej ukochanej rozstając się z Hailey. Co jednak ciekawe, modelka dała mu drugą szansę w maju 2018 roku. Tym razem Justin nie potrzebował czasu do namysłu - miał pewność, że Hailey to ta jedyna i zaledwie 2 miesiące później poprosił ją o rękę! Już we wrześniu tego samego roku para stała się małżeństwem.

Zobacz także

Wszyscy fani Justina wiedzą doskonale, że Justin i Hailey nie mogli liczyć na miodowy miesiąc. Chwilę po ich ślubie świat obiegła bowiem wiadomość o załamaniu nerwowym Seleny Gomez. To doprowadziło Justina do prawdziwej rozpaczy! Wydawało się, że muzyk rozstanie się z Hailey i wróci do Seleny. Nic takiego się nie stało, ale nie jest tajemnicą, że artysta przeszedł bardzo ciężkie chwile - był uzależniony od leków i od seksu. Ze wszystkim poradził sobie u boku ukochanej żony. W lutym Hailey tak mówiła o swoim małżeństwie w wywiadzie dla "Vogue'a":

Nie budzisz się każdego dnia, mówiąc "Jestem absolutnie tak zakochana i jesteś idealny". Nie o to chodzi w związku małżeńskim. Ale i tak jest w tym coś pięknego - chęć walki o coś, zaangażowanie się i budowanie czegoś z kimś. Jesteśmy naprawdę młodzi i to jest przerażający aspekt. Ciągle się zmieniamy, ale jesteśmy zobowiązani do wspólnego rozwoju i wzajemnego wspierania się w tych zmianach. Tak na to patrzę. I przede wszystkim pod koniec dnia on jest moim najlepszym przyjacielem. Nigdy nie mam go dość.

Mamy nadzieję, że teraz po drugim ślubie Justin i Hailey wreszcie będą mogli cieszyć się swoim uczuciem w spokoju!

Justin i Hailey bardzo się kochają

instagram

Para nie kryje swojego uczucia

Instagram