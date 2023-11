1 z 5

Selena Gomez przeżywa teraz ciężkie chwile. Wszystko przez jej poprzednią miłość, Justina Biebera. Kanadyjczyk, pół roku temu, zaledwie po kilku miesiącach związku ożenił się z Hailey Baldwin. Mówi się, że para planuje założyć rodzinę, jak i cały czas szykują się do drugiego, hucznego wesela, które ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni!

Wiadomości o Justinie i Hailey załamały Selenę Gomez. Gwiazda w ubiegłym roku trafiła do szpitala psychiatrycznego, w którym próbowała odzyskać siły po wstrząsających dla niej wiadomościach. Kilka tygodni temu opuściła szpital i znów wraca do formy. Gdy wydawało się, że Selena może już odetchnąć, Justin i Hailey udzielili wywiadu dla magazynu "Vogue", w którym opowiedzieli o swojej miłości. Jak piosenkarka to przyjęła? Zobaczcie na kolejnej stronie, co Selena zrobiła po publikacji, o której mówią teraz wszyscy.

