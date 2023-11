2 z 4

Na początku października Selena Gomez trafiła do szpitala psychiatrycznego. 26-latka załamała się tuż po tym, gdy dowiedziała się, że jej były partner Justin Bieber ożenił się z Hailey Baldwin. Niestety, to nie był jedyny powód do zmartwień artystki. Okazało się, że Gomez ma bardzo niski poziom białych krwinek w organizmie po przebytym w 2017 roku przeszczepie nerki. Gwiazda w specjalistycznej placówce spędziła ponad miesiąc. Tuż po wyjściu z kliniki praktycznie zniknęła z show-biznesu.

