Wiadomość Biebera wywołała niemałe poruszenie... Nie uszła też uwadze Seleny Gomez, która podobno... wciąż kocha wokalistę.

Selena docenia to, co powiedział Justin i też żywi do niego uczucia. Ona zawsze będzie go kochać i będzie miała miejsce w sercu dla niego. Ale szanuje jego małżeństwo z Hailey i chce dać mu przestrzeń, aby im się jak najlepiej układało - zdradzil informator HollywoodLife.