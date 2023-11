Justin Bieber po raz pierwszy od wielu miesięcy wypowiedział się o Selenie Gomez! Od kiedy tylko związał się z Hailey Baldwin, zaręczył się z nią i szybko wziął ślub, nie cichną plotki, że zrobił to wszystko tak naprawdę po to, żeby wzbudzić zazdrość w Selenie. Zagraniczne media nieustannie informowały, że Justin kocha tak naprawdę Selenę, bo wielokrotnie wracał do niej w przeszłości.

Reklama

Jakby tego było mało, na rzekome potwierdzenie plotek złożyło się załamanie nerwowe Biebera, które przeszedł tuż po tym, gdy Selena trafiła do szpitala. Mówiło się wtedy, że muzyk bardzo cierpi i boi się o życie swojej byłej dziewczyny. Teraz Justin w końcu zabrał głos w tej sprawie!

Justin Bieber kocha Selenę Gomez, ale...

Justinowi Bieberowi puściły w końcu nerwy. Gdy pod jego ostatnim postem, w którym przyznał, że zawiesza karierę, by skupić się na zdrowiu, małżeństwie i ojcostwie, jedna z fanek napisała, że chciał wzbudzić zazdrość w Selenie Gomez ślubem z Hailey, Justin nie wytrzymał i opublikował bardzo długie oświadczenie, które mówi wszystko!

NIE kochasz Hailey! Poślubiłeś ją tylko po to, by wrócić do SG [Selena Gomez] - napisała jedna z fanek na profilu artysty.

Justin Bieber nie mógł pozostawić tych słów bez komentarza. Wreszcie napisał całą prawdę.

Jesteś naprawdę niedojrzała. Sam fakt, że prowadzisz konto poświęcone krytykowaniu mojej żony i mnie, jest naprawdę absurdalny. Dlaczego miałbym poświęcać całe życie i wejść w związek małżeński tylko po to, aby wrócić do byłej dziewczyny? Każdy, kto w to wierzy, jest podły lub ma 10 lat i mniej. Żadna myśląca logicznie osoba nie mówi ani nie myśli w ten sposób. Naprawdę powinnaś się wstydzić. Absolutnie kochałem i kocham Selenę. Zawsze będzie dla niej miejsce w moim sercu, ale jestem teraz zakochany w mojej żonie i ona jest absolutnie NAJLEPSZĄ RZECZĄ, jaka kiedykolwiek mi się przydarzyła - napisał Justin Bieber.

Justin Bieber podkreślił, że już nigdy nie odpowie na tego typu wiadomość, ponieważ nie chce tracić energii. Zrobił to jednak teraz, żeby ludzie przestali wysyłać wiadomości do jego żony! Okazuje się bowiem, że Hailey otrzymuje od obcych wiadomości typu: "zawsze wraca do Seleny" lub "Selena jest dla niego lepsza".

NIE MASZ POJĘCIA O MOIM ŻYCIU I TYM, CO JEST DLA MNIE DOBRE. Hailey jest moją panną młodą i jeśli ci się to nie podoba, to znaczy, że mnie nie wspierasz. A jeśli nie wspierasz mnie, to znaczy że nie jesteś moim fanem ani dobrym człowiekiem - dodał Justin Bieber.

Myślicie, że to raz na zawsze uciszy wszystkie plotki o miłosnym trójkącie Gomez-Bieber-Baldwin?

Selena Gomez i Justin Bieber spotykali się przez wiele lat. Ich związek był bardzo burzliwy

Instagram

Justin Bieber kocha teraz Hailey, która we wrześniu 2018 została jego żoną!

Instagram

Reklama

Zobacz także: Hailey Bieber jest w ciąży?! Najnowszy wpis Justina Biebera mówi wszystko