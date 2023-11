Selena Gomez przez ostatnie miesiące musiała sporo przejść. Przypomnijmy, że aktorka podupadła na zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Gdy wydawało się, że już wyszła na prostą, otrzymała kolejny cios. Jej wieloletni ukochany, Justin Bieber, wziął ślub kościelny z Hailey Bieber. To musiało zaboleć Selenę. Czyżby znowu przechodziła kryzys? Zobaczcie najnowsze zdjęcia, na których nie wygląda zbyt dobrze...

Selena Gomez przechodzi kryzys?

Justin i Hailey długo szykowali się do tego dnia. Choć mieli już ślub cywilny, postanowili zalegalizować swój związek również przed Bogiem. Oboje są bowiem bardzo wierzący. Piękna uroczystość odbyła się kilka tygodni temu. Justin i Hailey chętnie chwalili się zdjęciami z tego wyjątkowego dnia w sieci.

Chwilę później Selena Gomez podzieliła się z fanami swoim nowym utworem, który zatytułowała "Lose You To Love Me". Słuchając jej słów nie sposób oprzeć się wrażeniu, że opowiada ona o związku piosenkarki z Justinem Bieberem.

W dwa miesiące nas zastąpiłeś Jakby to było łatwe. Sprawiło, że pomyślałem, że na to zasłużyłam W gęstym uzdrawianiu, tak... - śpiewa Selena Gomez.

Piosenkarka pokusiła się również o wytłumaczenie sensu tej piosenki.

Ta piosenka była zainspirowana wieloma rzeczami, które wydarzyły się w moim życiu od czasu wydania mojego ostatniego albumu. Chcę, żeby ludzie poczuli nadzieję i żeby wiedzieli, że powrót z 'drugiej strony' uczyni ich silniejszą wersją samych siebie - tłumaczy Selena Gomez.

Choć wydawało się, że dziewczyna radzi sobie z zaistniałą sytuacją, rzeczywistość może wyglądać inaczej. Ostatnio paparazzi spotkali Selenę Gomez w centrum Nowego Jorku. Artystka nie wyglądała na szczęśliwą. Miała na sobie rozciągnięty neonowy dres, a jej włosy były w nieładzie. Kilka dni później Selena Gomez znowu była widziana w okolicy. Tym razem miała na sobie oversize'owy garnitur w paski. Na zdjęciach piosenkarka wyglądała na wyjątkowo przygnębioną.

Co się dzieje z Seleną? Czyżby przestała o siebie dbać?

Na jej twarzy wyraźnie maluje się smutek...

