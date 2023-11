Selena Gomez powraca na listy przebojów i to z wielkim hukiem! Gwiazda, która wydała swoją ostatnią płytę w 2015 roku, ujawniła światu swój nowy utwór - "Lose You To Love Me". Wystarczy dobrze się wsłuchać w słowa piosenki, by odkryć, że wokalistka wciąż nie zapomniała o Justinie Bieberze i to jemu poświęciła swój nowy singiel. Przeczytajcie więcej poniżej!

Selena Gomez śpiewa o rozstaniu z Justinem Bieberem

Wszyscy chyba doskonale pamiętają, co działo się w życiu Seleny Gomez rok temu. Wokalistka definitywnie rozstała się z Justinem Bieberem latem 2018 roku, myśląc zapewne, że za chwilę ukochany do niej wróci, jak zawsze przez ostatnie lata. Niestety, nie tym razem. Justin związał się bowiem z Hailey Baldwin, której oświadczył się dwa miesiące po pierwszej randce, a chwilę później para była już małżeństwem. To musiał być cios dla Seleny, która trafiłą do szpitala z silnym załamaniem nerwowym.

Dopiero niedawno Selena zaczęła wracać do formy i - jak się okazuje - również do pracy. Wokalistka nagrała właśnie nowy utwór - "Lose You To Love Me". Wiele osób sądzi, że opowiada on o jej rozstaniu z Justinem Bieberem. Nic dziwnego - zwróćcie uwagę bowiem na te słowa:

In two months you replaced us Like it was easy Made me think I deserved it in the thick of healing

Słowa te oznaczają:

W dwa miesiące nas zastąpiłeś Jakby to było łatwe. Sprawiło, że pomyślałem, że na to zasłużyłam W gęstym uzdrawianiu, tak...

Nie da się ukryć, że ten frament wyjątkowo pasuje do historii Seleny i Justina. Sama wokalistka wyjaśnia genezę utworu słowami:

Ta piosenka była zainspirowana wieloma rzeczami, które wydarzyły się w moim życiu od czasu wydania mojego ostatniego albumu. Chcę, żeby ludzie poczuli nadzieję i żeby wiedzieli, że powrót z 'drugiej strony' uczyni ich silniejszą wersją samych siebie

Myślicie, że naprawdę śpiewa o Justinie? Posłuchajcie:

Selena Gomez dopiero niedawno zaczęła wracać do formy

Wokalistka wciąż myśli o Justinie Bieberze?

