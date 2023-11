Selena Gomez właśnie straciła tytuł "królowej Instagrama". Gwiazdę obserwuje ponad 146 milionów osób, jednak więcej fanów ma... Ariana Grande! Liczby mówią same za siebie, coraz więcej osób chce wiedzieć, co dzieje się u 25-latki. Jednak to i tak nie panie mają najwięcej obserwujących, a co ciekawe wyprzeda je... Cristiano Ronaldo!

Selena Gomez ma powody do rozpaczy

Portugalski piłkarz może pochwalić się ponad 155 mln obserwujących, co daje mu tytuł "króla Instagrama". Jego "sieciową partnerką" przez długi czas była Selena Gomez, która w ostatnim czasie przestała nawet używać konta. Gwiazda pod koniec 2018 roku zrobiła sobie przerwę od social mediów. Selena przez kilka tygodni przebywała w szpitalu, do którego trafiła z powodu niskiej liczby białych krwinek w organizmie. Jak i załamała się na wiadomość o ślubie Justina Biebera z Hailey Baldwin.

Gwiazda ma dzisiaj 1 473 zdjęć na Instagramie i obserwuje ją 146 287 712 osób. Niemniej jednak to Ariana Grande może pochwalić się lepszym wynikiem. Piosenkarkę śledzi już 146 353 077 osób! Choć widać, że różnica nie jest wielka, "zaledwie" niespełna 70 tys. fanów woli obserwować Grande, to pytanie czy z dnia na dzień nie przybędzie ich jednak coraz więcej?

Ariana ma również dwa razy więcej postów w social mediach, co z pewnością przełożyło się na wynik. Jak i wydała ostatnio płytę "Thank u, next", która bez dwóch zdań jest strzałem w dziesiątkę!

Liczby nie mają znaczenia. Nie dbam o to, ilu mam obserwujących. To jest szalone, jak dużo osób ma na tym punkcie obsesję. Wyluzujcie - mówiła Selena w relacji na żywo na Instagramie.

Choć Selena jest ostatnio mało aktywna na social mediach, to fani nie mają jej za złe nieobecności. Jej ostatnie zdjęcia z wieczoru panieńskiego są obecnie jednymi z najpopularniejszych na Instagramie. W ciągu 19 godzin zdjęcia polubiono 11,8 mln razy (obecnie 13,9 mln), co w rankingu na najlepsze zdjęcia, przekłada się na 4. miejsce.

Czy Arianie uda się prześcignąć koleżankę po fachu?

Czy Ariana długo będzie zajmować 1 miejsce?

