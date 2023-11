1 z 9

Ostatnie miesiące były dla Seleny Gomez bardzo ciężkie. Artystka rozstała się z Justinem Bieberem i z pewnością nie spodziewała się, że po wielu latach ich burzliwej relacji, licznych rozstań i powrotów, to rozstanie będzie definitywne. Wokalistka błyskawicznie znalazł bowiem pocieszenie w ramionach Hailey Baldwin, z którą zaręczył się po kilku tygodniach i wziął ślub 13 września. To załamało Selenę! Gwiazda trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziła kilka tygodni. Teraz jest już w domu i wszyscy zastanawiają się, w jakiej jest formie. My już wiemy! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: O TYM SIĘ MÓWI Już wiadomo! Selena Gomez przeszła załamanie psychiczne przez...