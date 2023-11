Selena Gomez zamieściła bardzo emocjonalny wpis na Instagramie. Wokalistka, która kilka dni temu obchodziła 27. urodziny, wyznała, że przepłakała ostatnią noc. Czy Selena Gomez wciąż nie pogodziła się z utratą ukochanego Justina Biebra?

Przypomnijmy, były partner piosenkarki jesienią ubiegłego roku ożenił się z modelką Hailey Baldwin! Czy 25-letni idol nastolatek był powodem bezsennej nocy Seleny? Zobaczcie, co napisała na Instagramie.

22 lipca Selena Gomez świętowała swoje 27 urodziny. Gwiazda nie spędzała ich w domu w Stanach Zjednoczonych, a wyjechała do Europy. Fotoreporterzy przyłapali piosenkarkę we Włoszech. Na spacerze po malowniczym Rzymie towarzyszyła jej babcia oraz producent filmowy Andrea Iervolino. Czy 31-letni Włoch jest nowym partnerem Seleny? Tego niestety nie wiadomo, jednak gwiazda wydawała się bardzo szczęśliwa!

Ale kilka dni później Selena Gomez napisała na swoim Instagramie, że całą ostatnią noc przepłakała. Z jakiego powodu?

Mam już 27 lat! Chciałabym podziękować każdemu z Was za ciepłe słowa w moją stronę w dniu moich urodzin. Nie tylko za szybkie i krótkie wiadomości, ale i myśli, które kryją się w każdych słowach, które do mnie piszecie. Zazwyczaj kończy się to moim płaczem, tak jak zeszłej nocy. Modlę się za Was wszystkich. Kocham Was! - napisała Selena w sieci.