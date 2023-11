Selena Gomez ma za sobą wyjątkowo trudne miesiące. W minionym roku gwiazda przeszła poważne załamanie nerwowe i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Wtedy całkowicie odcięła się od social mediów i nikt nie wiedział, co się u niej dzieje. Pewne było natomiast, że Selena nie mogła znieść wiadomość o związku, a następnie małżeństwie Justina Biebera, swojego byłego chłopaka. Jego ślub z modelką Hailey Baldwin był dla niej ciosem prosto w serce! Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Selena Gomez wraca do formy. U jej boku pojawił się nawet tajemniczy mężczyzna!

Selena Gomez ma nowego partnera?

Selena Gomez niedawno obchodziła swoje 27. urodziny. Z pewnością ten dzień był dla niej wyjątkowy - w końcu mogła świętować go w otoczeniu przyjaciół i rodziny, mając za sobą ciężką chorobę. Artystka postanowiła wyjechać z tej okazji do Włoch, gdzie została przyłapana przez paparazzi. Nie dało się nie zauważyć, że Selenie towarzyszył tajemniczy brunet.

Fani podejrzewają, że to nowy partner Seleny. Mężczyzna nie odstępował wokalistki na krok! Według zagranicznych mediów, jest to jednak Andrei Iervolino, producent muzyczny. To oczywiście nie znaczy, że między nim a Seleną nie ma czegoś więcej niż jedynie zawodowe zależności. Jak myślicie, czy Selena już zapomniała o Justinie Bieberze i ma romans z producentem? Spójrzcie na te zdjęcia!

Selena i Andrei we Włoszech świętowali jej urodziny

Producent nie odstępował Seleny na krok!

Instagram

Selenie towarzyszyła też jej ukochana babcia

Instagram