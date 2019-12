Selena Gomez jest w bardzo złej formie? Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Gdy wydawało się, że Selena Gomez ma już za sobą trudny czas, dawne troski wróciły ze zdwojoną siłą! Niedawno pisaliśmy, że gwiazda prawdopodobnie doznała ataku paniki tuż przed występem na rozdaniu nagród American Music Awards. Teraz z kolei media obiegły kolejne niepokojące zdjęcia Seleny Gomez. Co się z nią dzieje?

ZOBACZ WIDEO Selena Gomez była w ciąży z Justinem Bieberem? Tym wpisem o aborcji nie uciszy plotek 01:05

Selena Gomez przechodzi załamanie nerwowe?

Ostatni rok nie był dla niej łaskawy. Selena Gomez musiała uporać się z problemami psychicznymi. Nie bez znaczenia był dla niej również ślub byłego ukochanego, Justina Biebera, z Hailey Baldwin. Selena Gomez postanowiła jednak rzucić się w wir pracy. Już niedługo na półki trafi jej nowa płyta, na której nie zabraknie osobistych kawałków, jak choćby "Lose You To Love Me", który opowiada o jej trudnym związku z Justinem.

Niedawno pisaliśmy, że Selena Gomez doznała ponoć ataku paniki podczas rozdania nagród AMA. Co więcej, niektóre media twierdzą, że artystka pojawiła się tam pod wpływem alkoholu. Najnowsze zdjęcia również nie napawają optymizmem. Widać na nich smutną Selenę Gomez, która ucieka przed fotoreporterami i zakrywa twarz rękami.

Czy z gwiazdą dzieje się coś niepokojącego? Oby nie...

East News

Selena Gomez ma za sobą naprawdę trudny rok