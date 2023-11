Selena Gomez od miesięcy jest bohaterką mediów na całym świecie. Niestety, nie za sprawą swojej muzyki, ale burzliwego życia prywatnego. Przypomnijmy, że niedawno artystka przeszła załamanie nerwowe, w wyniku którego trafiła do szpitala psychiatrycznego. Wszystko przez jej głośne rozstanie z Justinem Bieberem. Artystka liczyła, że tak jak zawsze zdołają do siebie wrócić. Jednak Justin Bieber spotkał na swojej drodze Hailey Baldwin, którą poślubił w tajemnicy. To był cios, po którym Selena Gomez nie mogła się podnieść.

Selena Gomez nagrała nową piosenkę i teledysk

Wygląda jednak na to, że Selena Gomez powoli dochodzi do siebie. Jeszcze niedawno pisano, że potajemnie spotyka się z Justinem Bieberem. Jednak bardzo szybko zdementowano te plotki. Selena Gomez znalazła za to pocieszenie w muzyce. W internecie pojawił się właśnie kawałek z jej gościnnym udziałem. Artystka nagrała go z Bennym Blanco, Tainy oraz J Balvinem. Selena Gomez wystąpiła też w teledysku, który promuje ten kawałek. Musimy przyznać, że wygląda naprawdę dobrze!

Czyżby muzyka była dla Seleny Gomez ucieczką od problemów? Może jej były chłopak powinien wziąć z niej przykład? Justin Bieber przechodzi bowiem kolejne załamanie. Nie jest tajemnicą, że od lat zmaga się z depresją. Choć może liczyć na wsparcie swojej żony, na razie nie daje sobie rady.

Myślicie, że Justin przesłuchał nową piosenkę Seleny?

Selena Gomez w końcu odżyła?

Trzymamy za nią kciuki!

