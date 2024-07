Seksowne babcie w show biznesie

Monika Olejnik w kwietniu 2015 roku została babcią. Jej jedyny syn, Jerzy i jego żona, doczekali się chłopca:

Powiedziała, że czuje się młodo i zabroniła, by na razie rodzice uczyli jej wnuka zwracać się do niej per "babcia". Woli, by mały wołał do niej po prostu "Monika" - zdradził znajomy Moniki Olejnik w rozmowie z Super Expressem.