Ciara obok swoich czarnoskórych koleżanek po fachu pojawiła się na rozdaniu nagród BET Awards 2013. Artystka na czerwonym dywanie wyglądała bosko!

Ciara wie, co jest modne. Wybrała skórzany komplet z crop topem, który odsłonił jej brzuch. Artystka wyglądała seksownie, trendy, ale nie wulgarnie. Tego typu stylizacje nadają się najlepiej do tego typu figury. Płaskiego brzucha i niewielkiego biustu dzięki czemu look nie staje się wyzywający.

Do tego czarny manicure pasujący do stroju, masywna biżuteria i metaliczne szpilki. Nie możemy również zapomnieć o wielkim bobie na głowie Ciary. Po prostu kochamy ten look! Od stóp do głów.

