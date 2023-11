Do tej pory to mężczyźni uchodzili za tych, którzy mają większą skłonność do zdrad. W literaturze czy filmie to właśnie panowie wdawali się w największą ilość płomiennych romansów. Wygląda jednak na to, że ten trend może się zmienić. Tak twierdzi przynajmniej Nadia Bokody, szefowa serwisu She Said, która na własnym przykładzie pokazuje, że kobiety są coraz bardziej świadome swoich seksualnych potrzeb.

Pochodząca z Australii dziennikarka przyznała się do tego, że jest uzależniona od seksu. Zdarzało się, że Nadia współżyła nawet 6-7 razy dziennie i to nie zawsze z jednym facetem! Dziennikarka przekonuje, że coraz więcej kobiet decyduje się na skok w bok. Z czego wynika ta zmiana? Nadia Bokody ujawniła kilka powodów, dla których kobiety zdradzają swoich partnerów.

Jednak z kobiet wyznała jej, że zbyt młodo rozpoczęła poważny związek. Tym samym nie miała okazji, aby eksperymentować. W pewnym momencie dziewczyna zdała sobie sprawę, że w jej związku brakuje dynamizmu. Kobieta nie umiała się jednak zdecydować na rozstanie, ponieważ uznała, że zbyt wiele łączy ją z rodziną partnera i na odwrót! Dlatego jedynym wyjściem - według niej - była zdrada!

Z kolei inna z kobiet przyznała, że powodem jej skoków w bok była zbytnia impulsywność oraz brak poszanowania uczuć innych osób.

To był długo związek, ale zdałam sobie sprawę, że specjalnie wdałam się w sytuację, podczas której była zdolna do zdrady. To udowodniło mi, że mój związek to nie było to, czego naprawdę chciałam, a on nie był tym, którego naprawdę kochałam - wspomina jedna z kobiet, która wdała się w romans.

Zgadzacie się z przemyśleniami Nadii Bokody? Faktycznie coraz więcej kobiet dopuszcza się zdrady?

