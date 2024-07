Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co myślą Wasi kosmaci ulubieńcy, gdy wychodzicie z domu? Jesteście ciekawi, co robią, gdy nie patrzy? Jeśli jeszcze nie zaspokoiliście swojej ciekawości rozstawiając po domu kamerki, z pomocą przychodzi animowany "Sekretne życie zwierzaków domowych"! Już do kupienia z gazetami "Viva!", "Party" i "Mamo, to Ja". Od kiedy?

Reklama

"Viva" (na rynku 29.01)

"Party" (na rynku 30.01)

"Mamo, to Ja" (6.02)

Zobacz także

W filmie animowanym zobaczcie, że zwierzaki prowadzą swoje własne, osobne życie, pełne przygód, intryg i zabawy. A ich główne zmartwienie polega na tym, aby ludzie nie dowiedzieli się o ich sekretnych poczynaniach. Kiedy tylko zamykamy za sobą drzwi… wreszcie mogą być sobą. Odpowiedzialny za „Sekretne życie zwierzaków domowych” reżyserski superduet Renaud-Cheney jest twórcą wielkich przebojów filmowych – „Jak ukraść księżyc” i „Minionki rozrabiają”.

Zobacz także: Siedmiu wspaniałych kowbojów i cała zgraja kudłatych zwierzaczków. Przegląd premier kinowych

Zobacz zwiastun filmu!