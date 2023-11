Sebastian Fabijański tłumaczy się z krytyki Piotra Stramowskiego i Kasi Warnke. Przypomnijmy - w najnowszym wywiadzie aktor nie zostawił suchej nitki na znanym małżeństwie. A poszło o ich performance podczas pokazu mody, na którym Kasia zaprezentowała ciążowy brzuszek, trzymając za rękę roznegliżowanego Piotra. Fabijański stwierdził, że to paranoja. Jak tłumaczy swoją opinię?

Wywiad z Sebastianem wywołał niemałą burzę w sieci. Aktor w rozmowie z portalem filmawka.pl powiedział, że nie rozumie zachowania pary:

Nie wiem jak można wziąć swoją żonę, która jest w ciąży za rękę i przejść się po wybiegu pokazu modowego. Tak jak zrobili to Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke. Nie wiem, to jest dla mnie jakaś paranoja. Świat stanął na głowie po prostu. Incepcja. - powiedział Fabijański.

Piotr i Kasia do tej pory nie skomentowali słów kolegi (?) z pracy. Ten, widząc jak wielkie zamieszanie wywołał wywiad, postanowił odnieść się jeszcze raz do pary na swoim Instagramie. Zapewnił, że nie chodziło mu o atak, a... szacunek:

Tu nie chodzi o awanturę. Nie chodzi o atak. Tu chodzi o SZACUNEK. Szacunek do siebie samych! Ludzi, aktorów, celebrytów którzy niejednokrotnie bywają wzorami do naśladowania. Nie sprowadzajmy się do produktów. Świećmy wartościami a nie brzuchami ciążowymi czy klatą na pokazach mody. Zawsze ten sam. Sebastian Fabijański.