Szykuje się kolejny konflikt w show biznesie? W najnowszym wywiadzie dla portalu filmawka.pl Sebastian Fabijański nie zostawia suchej nitki na Kasi Warnke i Piotrze Stramowskim. Ostro krytykuje również Patryka Vegę. Padło wiele naprawdę mocnych słów. Zobaczcie sami.

Kilka dni temu w "Fakcie" pojawiła się informacja, o końcu przyjaźni między Stramowskim i Fabijańskim. Panowie przez lata byli sobie wyjątkowo bliscy, grali w tych samych filmach, głównie u Patryka Vegi. Ostatnio jednak Sebastian miał odciąć się od Piotra:

Czy coś jest na rzeczy? Najnowszy wywiad na to wskazuje. W rozmowie z portalem filmawka.pl aktor opowiedział o swojej niechęci do social mediów. Przy okazji zaatakował Warnke i Stramowskiego:

(...) Mam wrażenie, że ludzie się na tym Instagramie po prostu upokarzają i błaźnią. Nawijają o czymś kawałki, a później przeczą sobie działaniami na Instagramie. To jest po prostu hipokryzja. Dualizm tego świata biznesowego jest przerażający. Nie wiem jak można wziąć swoją żonę, która jest w ciąży za rękę i przejść się po wybiegu pokazu modowego. Tak jak zrobili to Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke. Nie wiem, to jest dla mnie jakaś paranoja. Świat stanął na głowie po prostu. Incepcja. - mówi Fabijański.

Przypomnijmy - Kasia i Piotr o tym, że zostaną rodzicami, powiadomili na pokazie mody, kiedy to Warnke odsłoniła brzuch na wybiegu.

Sebastian Fabijański zabrał również głos w sprawie Patryka Vegi, reżysera, którego filmy dały mu największą popularność (m.in. "Botoks", "Kobiety mafii" czy "Pitbull. Niebezpieczne kobiety"). Pracując z Xawerym Żuławskim na planie filmu "Mowa ptaków" miał zrozumieć, że Vega nie jest artystą:

A co myśli o najnowszym filmie - "Polityka"?

Też jest to wyczuwanie nastrojów politycznych, cyniczne można powiedzieć. Marketingowo jest to bardzo, bardzo zmyślny biznesmen, ale to nie jest artysta. To jest kopista. To jest facet, który inne narracje z innych filmów przenosi na swój, bierze te historie prawdziwe, które wkłada w scenariusz. Robi z tego czasami spójną, czasami mniej spójną historię i nie oceniając tego, to nie jest w ogóle artysta. To jest człowiek, który jest biznesmenem za kamerą. Xawery to po prostu artysta. Człowiek, który w swoich filmach jest wolny. Oczywiście zarabia pieniądze dzięki serialom czy reklamom, ale musi żyć. Jeżeli chodzi o filmy, czyli swój autorski popis, to są dwa zupełnie inne światy - przekonuje Fabijański w rozmowie z portalem filmawka.pl