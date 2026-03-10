Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpoczęła się z wielkim rozmachem. Wśród uczestników szczególne emocje wzbudza para Julia Suryś i Sebastian Fabijański, ale nie mniejszą uwagę fanów przyciągnęli także Kamil Nożyński i Izabela Skierska. Wygląda na to, że wiosenna edycja nie obejdzie się bez spekulacji na temat relacji między niektórymi parami. Julia Suryś, instruktorka i choreografka, która w tym sezonie tańczy z Sebastianem Fabijańskim, właśnie zdradziła prawdę na temat aktora. Co powiedziała?

Julia Suryś i Sebastian Fabijański wzbudzają emocje w "Tańcu z Gwiazdami"

Duet Julia Suryś i Sebastian Fabijański w "Tańcu z Gwiazdami" wszystkich już na początku nowej edycji. Mimo że aktor nie był typowany na faworyta, jego występ został przyjęty z ogromnym zainteresowaniem. Jeden z ich występów został oceniony przez dość surowych jurorów na 30 punktów, a to dopiero początek.

Taki wynik tylko potwierdził, że między Julią Suryś a Sebastianem Fabijańskim panuje wyjątkowa chemia na parkiecie, a ich współpraca przekłada się na coraz lepsze efekty w programie. Para zaczęła być wymieniana w gronie tych, które mają realne szanse na awans do kolejnych etapów rywalizacji o Kryształową Kulę.

W jednym z najnowszych wywiadów Julia Suryś zdradziła kulisy relacji z Sebastianem Fabijańskim. W rozmowie z Radiem Eska przyznała, że od samego początku była bardzo ciekawa współpracy z aktorem i nie miała żadnych obaw.

Tak, jestem bardzo go ciekawa. Ciekawa osobowość. Lubię, kiedy mężczyzna, jak tańczy, jest takim facetem. Taniec towarzyski jest trudny dla mężczyzn. Założenie tych butów na obcasie trochę zmienia, a on jednak wyszedł, fajnie zatańczył, bardzo mi się podobało - przyznała Julia Suryś w rozmowie z Radiem Eska.

Julia Suryś zdradza prawdę o Sebastianie Fabijańskim

Wspólne treningi i występy sprawiły, że Julia Suryś i Sebastian Fabijański doskonale się porozumiewają. Jak się okazuje, tancerka od początku kierowała się ważną radą swojej mamy:

Mama mi zawsze mówi, że muszę do każdego podchodzić z otwartym sercem i sama sobie wyrobić opinię na czyjś temat, więc po prostu byłam ciekawa tego, jak nasz duet będzie wspólnie grał, a okazało się, że gra. Jestem zadowolona - podsumowała tancerka

Kibicujecie Julii i Sebastianowi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Sebastian Fabijański zaskoczył widzów w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Adam Jankowski/REPORTER

