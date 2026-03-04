Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" od miesięcy budzi w mediach niemałe poruszenie. Sukcesywnie ujawniane gwiazdy każdorazowo rozpalały Internet, a pierwszy odcinek show pokazał, że program będzie w tym sezonie oferował naprawdę duże emocje. Jak się okazuje, przygotowania do kolejnego już się rozpoczęły, co widać na najnowszych zdjęciach Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś zrobionych przez paparazzi. Takich ujęć fani się nie spodziewali.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś przyłapani przed treningiem

Sebastian Fabijański i Julia Suryś to jedna z najszerzej komentowanych par w obecnej edycji tanecznego hitu TVN. Choć eksperci wskazują już, kto jako pierwszy może odpaść z "Tańca z Gwiazdami" , aktor jak na razie może czuć się bezpiecznie. Według informacji zdobytych przez redakcję Pudelka wynika, że zdobył on drugą największa liczbę głosów telewidzów po ostatnim odcinku, a jak wiadomo, wysyłane od fanów wsparcie może doprowadzić uczestnika nawet do finału.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś mimo świetnego debiutu nie próżnują i już zabrali się do pracy nad kolejną choreografią, którą zobaczymy już w niedzielny wieczór. Przed salą treningową para została przyłapana przez paparazzi, którzy uchwycili aktora i tancerkę w momencie delikatnego pocałunku oraz przytulenia. W słoneczny dzień parze towarzyszył uroczy pies, któremu Fabijański również poświęcił chwilę uwagi jeszcze przed wejściem na trening.

Tak Sebastian Fabijański zadebiutował w "Tańcu z gwiazdami"

Jak sam wspominał w wywiadach, Sebastian Fabijański wziął udział w najpopularniejszym w Polsce tanecznym show, by pokazać się telewidzom z nieco innej strony. Aktor takich filmów jak między innymi "Botoks", "Kobiety mafii" i "Miasto 44" już w pierwszym odcinku pokazał, że drzemie w nim bardzo dużo energii i humoru. Na parkiecie zadebiutował bowiem w żywiołowej cha-chy. W dynamicznej choreografii aktor zachwycił nie tylko tańcem, lecz także energią i uśmiechem. Efekt wielotygodniowej pracy został przez jury oceniony na aż 36 punktów, co uplasowało go w czołówce odcinka.

