Do tej pory swoich sił w show-biznesie próbowała tylko jedna córka Demi Moore i Bruce'a Willisa - Rumer. Ostatnio jednak coraz głośniej robi się o kolejnej z nich, Scout Willis. Aspirująca celebrytka zasłynęła niedawno bardzo odważną kreacją na jednej z nowojorskich imprez, na której paparazzi mogli dokładnie obejrzeć jej kształtne piersi. Przypomnijmy: Tego się po tej gwieździe nie spodziewaliśmy. Kto błysnął piersiami?

Reklama

Najwyraźniej Scout ma dość duże zapędy ekshibicjonistyczne, bo nie ograniczyła się do eksponowania swojego nagiego bądź półnagiego biustu tylko na jednej imprezie. Córka gwiazdorskiej pary regularnie publikowała odważne fotki na Instagramie, co skończyło się blokadą jej konta. To oczywiście nie przypadło jej do gustu, więc postanowiła głośno zaprotestować. Jak? Przechadzała się topless po Nowym Jorku, a zdjęcia uwieczniające ten swoisty performans wrzuciła na Twitter. Opatrzyła je oczywiście odpowiednim komentarzem.



(Nagie piersi - przyp. red.) Legalne w Nowym Jorku, ale nie na Instagramie. To jest to, czego Instagram nie pozwoli Ci zobaczyć.

Ostatnio podobna sytuacja spotkała Rihannę, której konto usunięto po tym, jak opublikowała serię mocno rozbieranych zdjęć. Nagie piersi powinny być zbanowane na Instagramie czy to już nikogo nie szokuje?

Zobacz: Ups... Która gwiazda pokazała za wiele na eleganckiej imprezie?

Zobacz także

Reklama

Joanna Krupa nago w gorącej sesji do amerykańskiego kalendarza: