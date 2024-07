1 z 9

We wtorek odbyła się impreza z okazji setnych urodzin księdza Jana Twardowskiego, na której pojawili się Magda Schejbal, Mateusz Damięcki, Ewa Błaszczyk i wiele innych. Spotkanie było okazją do przypomnienia wspaniałych wierszy księdza Twardowskiego. To jemu zwadzięczamy m.in. słynne zdanie: "Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą..."

Zobaczcie, kto jeszcze przyszedł!

