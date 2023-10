Jak ubrać się na ślub kogoś z rodziny, a znajomych? Panowie na ogół mają z tym mniejszy problem. Jednak dla pań może to być prawdziwy powód do bólu głowy. Jak z jednej strony wyglądać dobrze, seksownie, a z drugiej nie przesadzić. Bo przecież nie wypada w tym wielkim dniu przyćmić panny młodej. Albo zgorszyć starszych cioć i babć. Jednym udaje się to lepiej, innym gorzej. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jaksobie z tym radzą nasze gwiazdy. I... jest różnie.

Np. Kasia Sawczuk pojawiła się ostatnio na weselu swojej siostry w pięknym pastelowym garniturze. Gdy jednak zdjęla marynarkę okazało się, że miała pod nią jedynie stanik, co nie wszystkim przypadło do gustu. Natychmiast pojawiły się głosy, że kreacja była nieodpowiednia do okazji - w końcu ślub siostry to ważna uroczystość - a niektórzy z komentujących byli wręcz oburzeni?

Czy słusznie - penie każdy ma swoje przemyślenia na ten temat.

Sporo komentarzy swego czasu wywołała inna ślubna kreacja Sylwii Bomby. Piękna gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" postawiła na jasną koronkową kreację, która również oburzyła internautów - zdaniem wielu komentujących takie suknie powinny być zarezerwowane dla panny młodej. A zakładanie takich sukni przez weselnego gościa może być uznane za nietakt.

Też tak uważacie?

Przypominamy inne weselne kreacje gwiazd, i to wcale nie z ich wesel. Czy wszystkie były trafione? Zobaczcie sami.